فنجان قهوة يثير الجدل بأعلى معدل كافيين.. والشركة تخلي مسؤوليتها

كوب من القهوة يبدو لك عاديا، يسحرك عندما تقترب منه لكنك لا تعرف أنه ليس لأصحاب القلوب الضعيفة، وذلك لاحتوائه على 4 أضعاف معدل الكافيين الموجود في أنواع القهوة العادية، هكذا نصحت شركة أمريكية محبي القهوة.

أقوى فنجان قهوة في العالم

الشركة الأمريكية المصنعة للقهوة، وصفت فنجان قهوتها بأنه أقوى قهوة في العالم، وذلك لاحتوائه على ضعف الكمية الموصى بها من معدل تناول الكافيين خلال اليوم الواحد، إذ يحتوي على 928 مليجراما من الكافيين في الكوب الواحد، والمعدل الطبيعي لتناول القهوة هو 400 مليجرام في الكوب الواحد كما حددته إدارة الغذاء والدواء عالميا.

لم تكتفِ الشركة المصنعة للقهوة بشرح كميات الكافيين، بل حذرت من تناول فنجان القهوة لأصحاب القلوب الضعيفة قائلة: «أردنا جرعة جيدة من الطاقة لأيامنا الطويلة دون الاضطرار إلى التضحية بالطعم، خاصة لمن يعملون لأكثر من 18 ساعة يوميا».

تحذير أطلقته الشركة على عبوة القهوة قائلة: «الفنجان يحتوي على نسبة 928 مليجراما وهو معدل كبير، قد يؤدي محتوى الكافيين هذا إلى الإفراط في الإنتاجية، والسهر طوال الليل»، بحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

تحذير من الإفراط في تناول القهوة

الشركة أوضحت في تحذيرها أيضا: «نوصيك باستخدام قهوتنا بعد تكوين قدرة عالية على التحمل والحذر، فهذه القهوة ليست لذوي القلوب الضعيفة، إنما لمن لديهم طاقة وقدرة على تحملها».

الدكتور محمد عبدالواحد، أخصائي الباطنة والسكر، أكد لـ«الوطن»، أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى الإصابة بالسكتة القلبية، فضلا عن الوفاة بسبب نسبة الكافيين العالية، ناصحا المواطنين بعدم الإفراط في تناولها لتجنب المخاطر الصحية الكبيرة.