استقرار ملحوظ في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق.. الموز بـ17 جنيها

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الأسواق، مقارنة بأسعار أمس، والتي تختلف من منطقة سكنية لأخرى، وفقا لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الأسواق، الآتي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ17 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ33 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ27 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ30 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

سعر كيوي: الكرتونة بـ198 جنيها.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ19 جنيها.

سعر كاكا: الكيلو بـ21 جنيها.

سعر عنب مستورد: الكيلو بـ34 جنيها.

سعر دوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ14 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ45 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ56 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ31 جنيها.