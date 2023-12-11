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أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 11-12-2023 في سوق العبور.. الجوافة بـ6 جنيهات

كتب:

سعيد رمضان
04:44 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 11 -12-2023، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، استقراراً بعدد كبير من الأنواع، وتتوفر معظم أصناف الفاكهة بشكل كبير في سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، بشكل جيد في سوق العبور، ويتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور 

ويتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 6 إلى 15 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 12 إلى 24 جنيها.

يتراوح سعر البرتقال السكري ما بين 4 إلى 7 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 35 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفراولة ما بين 18 إلى 22 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكانتلوب ما بين 8 إلى 10 جنيهات.

ويتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم 

كيلو الكاكا ما بين 12 إلى 24 جنيها.

كيلو البلح السيوي ما بين 35 إلى 45 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيهات.

سعر كيلو إلىوسفي ما بين 5 إلى 12 جنيها.

يتراوح سعر كيلو القشطة البلدي ما بين 15 إلى 35 جنيها.

 سعر كيلو الأفوكادو ما بين 60 إلى 90 جنيها.

يتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 13 إلى 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن ما بين 20 إلى 30 جنيها.

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بقلم سعيد رمضان