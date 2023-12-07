أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور.. البرتقال يبدأ من 4 جنيهات

حققت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-12-2023 في مصر بسوق العبور للجملة حالة من الاستقرار الملحوظ، إذ تشهد المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة إقبالا كبيرا على المستوى العالمي نظراً لجودتها العالية.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر في سوق العبور بشكل جيد، كما أن جميع الأصناف من الخضار والفاكهة متوفرة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما عن سعر البرتقال البلدي فيتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات، كما يتراوح سعر البرتقال السكري ما بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 6 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 11 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن ما بين 20 إلى 30 جنيها، بينما يتراوح سعر التفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 8 إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 12 إلى 22 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفراولة ما بين 15 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكانتلوب ما بين 8 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الحرنكش ما بين 23 إلى 27 جنيها، يتراوح سعر كيلو البلح السيوي ما بين 35 إلى 45 جنيها، ويتراوح سعر كيلو القشطة البلدي ما بين 15 إلى 35 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأفوكادو ما بين 60 إلى 90 جنيها.