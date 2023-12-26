«التنمية الحضرية»: التقييمات العالمية والدولية تشيد بدور مصر في ملف العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ التقييم العالمي والدولي للتجربة المصرية في صندوق التنمية الحضرية يؤكد أنّ مصر نجحت في القضاء على العشوائيات وتحسين حياة المواطنين في المناطق غير الآمنة.

وأوضح صديق لـ«الوطن»، أنّ تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة في عام 2010 كان تصنّف الوضع في المناطق العشوائية بمصر بأنّه «مظلم للغاية»، وفي عام 2021 أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي كان يصنف المناطق العشوائية في مصر بأنّها «ملوثة من حيث المياه والصرف الصحي»، ولكن في عام 2023 أشاد التقرير بالجهود التي بذلتها مصر لتحسين البنية التحتية في هذه المناطق.

وأكد صديق أنّ مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان يصف المناطق غير الآمنة في مصر بأنّها «مظلمة للغاية»، ولكن في عام 2020 أشاد التقرير بالمشاريع التي تنفذها مصر لتحسين حياة المواطنين في هذه المناطق، لافتا إلى أنّ مصر أنفقت 40 مليار جنيه على ملف المناطق غير الآمنة، وتريليون جنيه على ملف التنمية الحضرية.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ مصر لديها مشروعات ضخمة قيد التنفيذ في هذا الملف، مثل عواصم المحافظات التي ستتكلف 700 مليار جنيه، وحدائق الفسطاط «10 مليارات جنيه»، وتلال الفسطاط ريزيدنس «5 مليارات جنيه»، والقاهرة التاريخية ستتجاوز 70 مليار جنيه، علما بأنّ مشروعات السكن غير المخطط فقط ستكلف الدولة 318 مليار جنيه، وستزيد مع زيادة سعر الصرف، مشيرا إلى أنّ صندوق التنمية الحضرية سيصدر تقريرًا سنويًا يوضح ما تم إنجازه في هذا الملف.