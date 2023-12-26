رئيس صندوق التنمية الحضرية: نعمل على إحياء 5 مناطق ضمن مشروع القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل حاليًا على إحياء 5 مناطق ضمن مشروع القاهرة التاريخية، لافتًا إلى أن المشروع يأخذ بعض الوقت لأن العمل يكون وسط عمران سكني وأزقة وشوارع ضيقة، بحيث لا نؤثر على حياة المواطنين اليومية.

تطوير القاهرة التاريخية

وأضاف صديق، خلال تصريحات خاص لـ«الوطن»، أن خطة الصندوق لتطوير القاهرة التاريخية هي عمل وجهات للعمارات بحيث تخرج من الشكل التراثي الإسلامي الحالي إلى تراث إسلامي جديد بترميم الأماكن المُسجلة في التراث، وإعادتها لأصلها مرة أخرى، والحفاظ على المباني الأثرية.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أننا نحاول الحفاظ على النسيج العمراني المُسجل في اليونسكو، مشيرًا إلى أنه يتم العمل أيضًا على حدائق الفسطاط التي تبلغ مساحتها 500 فدان في قلب القاهرة والتي كانت من أسوأ الأماكن بعد تحولها لـ مقلب عمومي للقمامة، وأصبحت حديقة من أجمل الحدائق المعدودة على مستوي العالم وليس مصر وأفريقيا فقط.

تطوير حديقة الفسطاط

وأشار صديق إلى أن الصندوق يعمل على تطوير حديقة الفسطاط، لتضم مناطق فندقية، تراثية، أثرية، المناطق الثقافية، الاستثمارية، ومنطقة الحفريات الأثرية، لافتا إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات عالمية لإدارة هذا المشروع الذي سيتم الانتهاء منه في العام الجديد 2024.