محافظ بورسعيد: نوزع اللحوم على المحافظات المجاورة بفضل مشروع محطة التسمين

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مشروع محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد والمجزر الآلي بالمنطقة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

10 آلاف رأس ماشية

واستعرض محافظ بورسعيد ومسئول محطة تسمين الماشية إمكانياتها، حيث تعد من أكبر مشروعات التسمين على مستوى الجمهورية، وتبلغ طاقتها 10 آلاف رأس ماشية وتسجل المحطة حاليا أعلى معدلات النمو في تربية وتسمين وإنتاج اللحوم حيث وفرت الاكتفاء الذاتى من اللحوم البلدية الحمراء لمحافظة بورسعيد.

مركز توزيع اللحوم

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تحولت لمركز توزيع للحوم للمحافظات المجاورة، ومركزًا لتصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى الجمهورية.

وأشاد وزيري الزراعة والتنمية المحلية بامكانيات محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي خلال تفقدهما أقسام المحطة والمجزر.

يذكر أن محطة تسمين الماشية يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.