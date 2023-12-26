«السياحة»: المطاعم جاهزة لاستقبال السياح في ليلة رأس السنة

قال علي حسن مدير عام التفتيش بوزارة السياحة، إن المطاعم استعدت بصورة جيدة لاستقبال الرواد خلال ليلة رأس السنة، التي يحرص عدد كبير من المواطنين والسياح على قضائها بالمنشآت السياحية المصرية.

أوضح «حسن» لـ«الوطن»، أن 12 مطعما بالقاهرة الكبرى، طلبت تنظيم حفلات غنائية خاصة، في ليلة رأس السنة، إضافة إلى 10 مطاعم أخرى، طلبت تغيير الفقرة الفنية المرخصة لها، فضلا عن عدد آخر من المطاعم طالب بتغيير قوائم الطعام، وقد وافقت الوزارة على كل تلك الطلبات.

أشار مدير عام الرقابة والتفتيش، إلى أنه لا توجد أي إجراءات صحية احترازية للتعامل مع رواد المطاعم السياحية، إذ أن الأمور عادت لطبيعتها كما كانت قبل جائحة كورونا.