أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب في مركز ملوي غدا للصيانة.. 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب غدا، من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، في مركز ملوي، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطهير بمحطة ملوي.

صيانة وتطهير الخزان الأرضي

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مناطق الانقطاع تشمل قرى ملوي وذلك لقيام الشركة بعملية تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة ملوي.

تخصيص رقم ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوها أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.