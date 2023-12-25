محافظ المنيا يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، بسرعة فحص ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

والتقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين النائبين مصطفى فتح الباب، ومريم عزت الكفوري، عضوي مجلس النواب، لمناقشة بعض القضايا المجتمعية والملفات الخدمية التي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى الجهود المتواصلة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وطرح القضايا ذات النفع العام.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي منها رصف طريق 575 ببني مزار.