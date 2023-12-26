جامعة الزقازيق تطلق اسم «رأفت الغنيمي» على قاعة بالمعهد الآسيوي للدراسات

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري بجلسته رقم 571 بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

أعرب خلال فعاليات مجلس الجامعة الدكتور خالد الدرندلي عن خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الفوز بفتره رئاسية جديدة وكسب ثقة الشعب المصري، متمنياً لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار تحت القياده السياسيه الحكيمة.

وتوجه رئيس الجامعة بالنيابة عن مجلس الجامعة بتقديم خالص التهنئة للأخوة الأقباط والشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية الجديدة.

بدء الامتحانات بكليات الجامعة

وأكد «الدرندلي» أهمية المتابعة الدورية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكافة كليات الجامعة، وتيسير كافة الخدمات والإجراءات من أجل سلامة سير العملية الامتحانية، متمنياً لأبنائه من الطلاب النجاح والتوفيق، مؤكدًا توفير الدعم الكامل والمستمر لأبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع ضرورة إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها.

إقرار المقترحات والقرارات للكليات والتعديلات

وخلال المجلس تم إقرار العديد من المقترحات والقرارات الخاصة بالكليات والإدارات والقطاعات المختلفة بالجامعة الزقازيق كما تم مناقشه محاضر الاجتماع والتعديلات الخاصه بعدد من البنود الأكاديمية ضمن لوائح الكليات علي مستوي البكالوريوس والدراسات العليا.

إطلاق اسم رأفت غنيمي على قاعة بالمعهد الآسيوي

وناقش مجلس الجامعة قرار إطلاق اسم الدكتور رأفت غنيمي الشيخ علي إحدى قاعات المعهد العالي للدراسات والبحوث الآسيوية بالجامعة باعتباره مؤسس المعهد وأول عميد له.

عزاء لأسرة الراحل الدكتور رأفت غنيمي

وقدم مجلس الجامعة خالص العزاء والمواساة لأسرة د.رأفت غنيمي الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ وعميد كلية الآداب الأسبق، والدكتور أحمد محمد أبو عيطه أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور بشير عبدالله أستاذ الأطفال بكلية الطب البشري.