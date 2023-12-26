مصر في قلب أفريقيا.. قدمت كل أنواع الدعم وفتحت ذراعيها للاجئين

ملفات عدة بزر خلالها دور مصر في القارة الإفريقية على مدار الأعوام الماضية؛ إذ استقبلت الأشقاء السودانيين في مصر على هامش الأحداث التي يشهدها السودان، كما قدمت برامج تعليمية مختلفة لعدد من الدول بجانب المنح، فضلا عن تنفيذ عديد من الاستثمارات في القارة السمراء.

مكانة مصر في أفريقيا

محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، قال لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية دعمت الأشقاء في القارة الأفريقية بشكل غير محدود، حيث استطاعت الإدارة المصرية خلال الفترة الماضية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تقدم نماذج عديدة من التعاون المثمر بين دول القارة الإفريقية في مجالات متنوعة، خاصة في الدول الأفريقية التي شهدت توترات كثيرة خلال 2023 مثل السودان.

وتابع مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات حديثه، قائلا إنه رغم كل التوترات إلا أن الدولة المصرية استضافت الأشقاء من السودان وليبيا، فدائما ما تفتح مصر ذراعها للجميع، لافتا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تعيد قوتها الناعمة من خلال ملفات منوعة كالتعليم والدعم اللوجيستي والدعم الصحي وإرسال البعثات العلمية، فضلا عن تقديم المساعدات في كل المناحي.