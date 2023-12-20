مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، منذ قليل، قائمة منتخب مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والتي تنطلق في يناير 2024.

تعرف على قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وشهدت قائمة منتخب مصر عودة أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، ومحمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، بعد تعافي الثنائي من الإصابة، فضلا عن استمرار أحمد فتوح ظهير أيسر الأبيض في قائمة الفراعنة.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

وضمت قائمة منتخب مصر 55 لاعبا، هم:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع:

علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط:

حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم:

محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2023 قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة متوازنة، هي الثانية، وتضم كلا من: غانا، وكاب فيردي، وموزمبيق.