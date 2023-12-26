سائحو جنوب شرق أسيا يتصدرون حجوزات ليلة رأس السنة في الأقصر

أعلن محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، تصدر دول جنوب شرق آسيا للحجوزات السياحية الوافدة لمصر خلال احتفالات رأس السنة، موضحا أن تلك الحجوزات عوضت بعض شركات السياحة الأوربية، ولاسيما الإسبانية والفرنسية والإيطالية بتخفيض حجوزاتها خلال تلك الفترة، إذ جاءت الصين على رأس قائمة الدول المصدرة للسياح إلى الأقصر خلال رأس السنة الميلادية.

تقديم هدايا تذكارية للسياح

وأضاف في بيان صحفي أن لجنة تسويق السياحة الثقافية ستشارك السائحين القادمين للأقصر احتفالاتهم برأس السنة الميلادية في مختلف المناطق الأثرية، عبر توزيع الهدايا التذكارية، والتي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، وتحمل رسائل السلام والطمأنينة لضيوف مصر.

البرامج السياحية في الأقصر

وأشار رئيس اللجنة إلى أن السائح القادم للأقصر لقضاء احتفالات رأس السنة يستطيع إلى جانب زيارته للمناطق الأثرية والمتاحف بالمدينة، الاستمتاع برحلات البالون الطائر، والتي تمكن السائح من مشاهدة المعابد والنيل في مشهد بانورامي ساحر يظل خالد في ذاكرة السائحين، فضلا عن إمكانية تجوله عبر النيل بالدهبيات والمراكب الشراعية والفلايك.