«السياحة الثقافية»: تلقينا رسائل إيجابية بعد افتتاح معرض «رمسيس» في أستراليا

أكد الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، الذي افتتحه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مدينة سيدني بأستراليا، كان له مردود أكثر من رائع، إذ بدأت الرسائل من المعنيين بالسياحة تردنا منذ افتتاح المعرض.

تهيئة الرأي العام السياحي لافتتاح المتحف الكبير

وأضاف «عثمان» في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا المعرض سيكون له مردود إيجابي على الواقع السياحي في مصر والأقصر خاصة لأنها تضم ثلث آثار العالم، وتهيئة الرأي العام السياحي لافتتاح المتحف الكبير، مثمنا مجهود أمين عام المجلس الأعلى للآثار، في تنظيم هذا المعرض والذي انطلق لأول مرة 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس حيث حقق بها 817 زائرا.

المشاركة في بورصة لندن السياحية

في سياق آخر، أوضح «عثمان»، أن اللجنة شاركت في بورصة لندن السياحية مطلع نوفمبر الجاري، مشيرا إلى العمل حاليا على تدشين مبادرة «جسر الحضارات»، من خلال دعوة 9 فنانيين من دول العالم للإقامة في الأقصر في الفترة من 15 حتى 30 ديسمبر 2023، وهذا سيكون له مردود إيجابي جيد من خلال ترويج هؤلاء الفنانين لأعمالهم الفنية المستلهمة من الأقصر.