ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع والحاويات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 36 سفينة، منها السفينة «KIA TING» والتي ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 180 مترا وعرضها 30 مترا، والقادمة من ليتوانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7699 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37 ألفا و496 طنا تشمل 3950 طن أسمنت معبأ، و2150 طن مولاس، و12066 طن يوريا، و1566 طن ملح معبأ، و5634 طن رمل، و12 ألفا و130 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، وفقا لبيان الهيئة، 34 ألفا و363 طنا تشمل 11499 طن قمح و6000 طن كسب صويا، و9505 طن خردة، و3760 طن حديد، و3599 طن فول، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 372 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3819 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137 ألفا و283 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 287 ألفا و433 طنًا، كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6415 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4884 شاحنة.