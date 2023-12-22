ميناء دمياط البحري يستقبل 9 سفن و 20 ألف طن بضائع

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 12 ألفا و583 طن تشمل 6 آلاف و155 طن أسمنت معبأ و3 آلاف و65 طن يوريا و766 طن ملح معبأ و1697 طن رمل و900 طن مولاس.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألف و608 أطنان تشمل 14 ألفا و390 طن قمح و2141 طن خردة و434 طن خشب زان و185 طن زيت طعام و478 طن حديد و1670 طن ذرة و1310 أطنان بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143744 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306 آلاف و06 طنًا.

تفريغ شحنة تقدر بحوالي 2340 طن أسمنت

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية وعدد 7 وحدات نهرية «بارج» بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2340 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى 2479 طن من القمح متجهه إلى المنيا وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة.