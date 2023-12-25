ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة ويشهد حركة تجارية نشطة

شهد ميناء دمياط البحري، اليوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع، إذ استقبل 33 سفينة، وغادرت 14 سفينة أخرى، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 24929 طنًا، تشمل 2621 طن أسمنت معبأ، و3900 طن مولاس، و3096 طن يوريا، و2386 طن ملح معبأ، و4606 أطنان رمل، و8320 طن بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد من البضائع العامة، فبلغت 26705 أطنان، تشمل 9905 أطنان قمح، و2599 طن كسب صويا، و8441 طن خردة، و3664 طن حديد، و2096 طن ذرة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 319 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3220 حاوية مكافئة.

ويأتي هذا النشاط في حركة الملاحة في ميناء دمياط البحري، في إطار خطة وزارة النقل، لرفع كفاءة الموانئ المصرية، وزيادة حركة التجارة الخارجية.