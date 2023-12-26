جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية.. يستمر 15 يوما

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية إلى معرفة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 18 يناير، على أن تستمر لمدة أسبوعين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إلى أنه يوجد نحو مليون و25 ألفا و387 طالبا يستعدون لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية

جاء جدول الشهادة الإعدادية بالدقهلية، كالآتي:

- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للصم والبكم المهني في محافظة الدقهلية، كالتالي:

- يوم الخميس 18 يناير لمادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 21 يناير لمادة العلوم ومادة الرسم الفني.

- يوم الاثنين 22 يناير لمادة اللغة الأجنبية ومادة الحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية.

- يوم الأربعاء 24 يناير لمادة الرياضيات.

- يوم الخميس 25 يناير لمادة علم أصول الصناعة.