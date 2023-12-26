لطيفة تنشر صورة مع والدتها في المستشفى: «حياتي من غيرك ماتسواش»

تتواجد الفنانة لطيفة برفقة والدتها بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية تطلبت نقلها إلى المستشفي الأيام الماضية، ونشرت لطيفة مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» وهي ممسكة بيد والدتها، معلقة: «يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك».

وتابعت لطيفة في تدوينتها عن والدتها: «ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياة والحياو بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة».

تفاصيل الحالة الصحية لوالدة لطيفة

أعلنت الفنانة لطيفة، السبت الماضي، تعرض والدتها لوعكة صحية ودخولها العناية المركزة ، وذلك عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة: «بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة».