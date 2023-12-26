تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية 

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض المعدية.

الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر 2023م، قامت المديرية عن طريق (180) لجنة خلال الأسبوع الخامس من الحملة بتحصين ( 518 ألفًا و777 رأس ماشية ما بين تحصين 261 ألفًا و387 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و257 ألفًا و390 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 10278 رأس ماشية.

زيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 3847 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.