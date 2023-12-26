«تعليم مطروح» يعتمد نتيجة مسابقتي الطالب المثالي ومناهضة التدخين

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتيجة مسابقة الطالب المثالي على مستوى المحافظة، وحصلت سلمى محمود ناجح بمجمع خيرالله فضل عطيوة للتعليم الأساسي على الطالبة المثالية للمرحلة الابتدائية بنات، والطالب يوسف محمود سعد حصل على المركز الأول.

نتيجة مسابقات مدارس مطروح

وقال وكيل الوزارة إنه جري اعتماد نتيجة مسابقة مناهضة التدخين للمراحل التعليمية الثلاث للعام الدراسي الحالي، إذ حصل الطالبان مدحت محمد مدحت وريماس محمد عبدالرحمن بمدرسة المجاهد حميدة 2 الابتدائية على المركز الأول.

بينما حصل بدوي أحمد محمد وليلي أحمد علي بمدرسة الروضة الإعدادية على المركز الأول، بينما حصلت الطالبتان ندى علاء الصياد، وسهيلة أيمن محمد بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات على المركز الأول للمرحلة الثانوية.

التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الطلاب الفائزين بالمركز الأول لجميع المراحل التعليمية في المسابقتين، والتي تنظمها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة، مشيدا بمجهودات توجيه عام التربية الاجتماعية موجهين وأخصائيين.