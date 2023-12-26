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«التعليم» تُصدر إرشادات مهمة للطلاب قبل امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
03:33 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
وكيل وزارة التعليم بالقاهرة

وكيل وزارة التعليم بالقاهرة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، لإزالة أي صعوبات قد تواجه الطلاب أثناء امتحاناتهم، مؤكدة ضرورة عدم اصطحاب الطالب والمعلم الهاتف المحمول في اللجان.

امتحانات الشهادة الإعدادية 

وجاءت تلك التعليمات على النحو التالي:

- تشكل لجنة قيد لكل إدارة للصف الثالث الإعدادي برئاسة مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، طبقاً لمعدلات طلاب الصف الثالث الإعدادي، وفقاً للقرار الوزاري 365 لسنة 1994.

- تأكيد ضرورة الاستعانة بـ25% من الأعضاء الجدد عند تشكيل لجان النظام والمراقبة بالصف الثالث الإعدادي، وموافاتنا بصورة طبق الأصل، معتمدة من مدير عام الإدارة والشئون القانونية.

- إرسال إحصاء يومي بنسب التصحيح لكل مادة يوضح عدد الأوراق ونسبة النجاح.

- التزام رئيس كل لجنة بمواعيد التظلمات، وعدم فتح الكنترول بعد إعلان نتيجة التظلمات لأى سبب.

- ضرورة الاهتمام ببيانات النجاح التي يتم استخراجها من أقسام شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بغرض توثيقها للسفر للخارج.

- الالتزام بسجلات الموقع والتأكد من وجودها بكل مدرسة تابعة لهم.

- الالتزام بقرار الوزارة بشأن إلحاق الوافدين بالمدارس الرسمية والنشرة الموضحة لذلك.

- عدم إلحاق طلاب منازل بالمدارس التجريبية التجريبية المتميزة بأى مرحلة.

- جميع النشرات والتعليمات التي تصل إلى مدير شئون الطلبة بالإدارة، سواء من المديرية أو من الوزارة، يبلغ بها جميع العاملين في القسم.

- التأكيد على ضرورة التسهيل على أولياء الأمور في الإجراءات عند التعامل مع شئون الطلبة تخفيفاً عليهم.

- الالتزام بالأعداد المسجلة على موقع الكونترول الإلكتروني بالوزارة، وسرعة تسجيل طلاب المنازل.

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بقلم أميرة فكري