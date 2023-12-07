«تعليم القاهرة» توجه بالإعلان عن مسابقة تحدي القراءة العربي في المدارس

أكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنّ القراءة أساس المعرفة حيث إنّها تفتح آفاق العلم والابتكار والتقدم أمام أبنائنا الطلاب، وترفع من مكانتهم، إضافة إلى أنّها وسيلة فاعلة للتعامل الحكيم المتزن مع مختلف المواقف والأزمات التي تقابلهم في حياتهم المستقبلية.

مسابقة تحدي القراءة العربي

وقال وكيل تعليم القاهرة، خلال اجتماع مع منسقي مسابقة تحدي القراءة العربي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية للموسم الثامن على التوالي، إنّ المسابقة أكبر مسابقة ثقافية تقام على مستوى الوطن العربي، لذلك تم الحرص على متابعة كل العناصر البشرية المشاركة لفريق العمل الخاص بعملية التسجيل.

ويتضمن الاجتماع الآتي:-

- آليات تسجيل الطلاب المشاركين في مسابقة تحدى القراءة العربي.

- ضرورة الإعلان عن المسابقة في كل مدارس القاهرة.

- متابعة الطلاب المشاركين وتدريبهم لاجتياز المسابقة.

- تكريم أفضل منسقي للمسابقة بالإدارات التعليمية.

وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بالمسابقة، والتي تنطلق في نسختها الثامنة، من خلال عرض الشاشة الإلكترونية لكل تفاصيل المسابقة وعرض لقطات من الموسم السابق؛ للاستفادة منه في الموسم الحالي.

وتهدف المسابقة إلى رفع الوعي بأهمية اللغة العربية، وإعادة إحياء القراءة لدى الطلبة وجعلها أسلوب حياة لخلق أجيال مثقفة واعية، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع وغرس حب القراءة في نفوس الطلاب واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم، والعمل على صقلها وتنميتها.