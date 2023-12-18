«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. «مسابقات وبرامج»

تحتفل مديرية التربية والتعليم في القاهرة باليوم العالمي للغة العربية، برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الذي أكد أهمية الاحتفال بالأيام العالمية عامة ويوم اللغة العربية خاصة فهي لغة القرآن الكريم، ويجب علينا توعية أبنائنا وتعريفهم قدر وأهمية اللغة العربية بين اللغات .

مسابقات ثقافية في الإذاعة المدرسية

وتنظم المديرية برامج ومبادرات للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، فضلا عن مسابقات ثقافية خفيفة في الإذاعة المدرسية بالمدارس وورش عمل يقوم بها معلمي اللغة العربية ومسرحيات وقصص قصيرة وتشجيع الطلبة على المشاركة والابتكار لإثراء ثقافتهم وتعريفهم أهمية اللغة العربية .

الاحتفال باللغة العربية

تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها، ويقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

واللغة العربية من أقدم اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم يتحدث بها أكثر من 467 مليون نسمة في الوطن العربي، وهي بين اللغات الأربع الاكثر استخداما في الإنترنت، كما أنّها ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين فهي لغة القرآن الكريم ولا تتم الصلاة إلا بإتقان كلماتها وهي أيضا لغة شعائرية لدى عدد من الكنائس في الوطن العربي.