«تعليم الجيزة» تنظم ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية

عقدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة تثقيفية توعوية بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة وفاء غريب مدير إدارة التنمية المستدامة بالوزارة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ مسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، شهد ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم كلمة أشرف سلومة وكيل الوزارة الذي رحب بالحضور وتحدث عن دور المدرسة وعلى رأسها المعلم في توعية الطلاب والاكتشاف المبكر للمخاطر التي قد يتعرضون لها وحمايتهم منها، وبينها جريمة الاتجار بالبشر خاصة الطلبة في الفئات المجتمعية الأكثر تعرضا لذلك.

وأضافت السفيرة نائلة جبر، أنّ الهجرة غير الشرعية لا تكون بتطبيق القانون فقط، وإنّما من خلال إعداد استراتيجيات ودراسات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ خطط عمل لإنشاء مشروعات جديده تساعد على تشغيل الشباب، وتشجيع الحرف التراثية والاهتمام بالتعليم الفني.

وتضمنت الندوة فقرات فنية غنائية وطنية واسكتش مسرحي من طلاب تعليم الجيزة، تضمن عدة قضايا منها الزواج المبكر وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية للأولاد القصر.

وفي ختام الندوة، أهدى أشرف سلومة وكيل الوزارة، السفيرة نائلة جبر، والدكتور أكرم حسن والدكتورة وفاء غريب، درع المديرية كتذكار من تعليم الجيزة.