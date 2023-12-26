«حياة كريمة»: لدينا تخطيط ممنهج للمساعدات الإغاثية بغزة.. والمتطوعون فخر شباب مصر

أكدت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، على استمرار مؤسسة «حياة كريمة» في تحضير وتجهيز وتقديم القوافل الإغاثية لأهالينا في فلسطين، موضحة أن «حياة كريمة» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع مؤسساته لديهم تخطيط ممنهج للقوافل التي تُرسل إلى قطاع غزة، إذ إن القوافل تخرج في نفس التوقيت وبشكل منظم بهدف ضمان استمرار وامتداد خط الدعم الإغاثي من مصر لفلسطين طوال الوقت.

تجديد محتوى المساعدات

وأضافت «فخري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجرى العمل على تجديد محتوى القوافل الإغاثية التي تُرسل إلى قطاع غزة طوال الوقت وبقدر الإمكان، مؤكدة على الجاهزية التامة لكل متطوعي المؤسسة دائما من أجل إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، مشيرة إلى أن معبر رفح يعد المنفذ الوحيد المتبقي وشريان الحياة لأهالي القطاع.

إرسال المساعدات الإغاثية يوميا

وتابعت، أنه يتم تجهيز وإعداد المساعدات الإغاثية وإرسالها يوميا لأهالي قطاع غزة، كما أن هناك متطوعون يرفضون الراحة والإجازات من أجل استكمال مهامهم أمام معبر رفح، موجهة التحية والتقدير لكل المتطوعين: «دورهم يستحق الإشادة به دائما، فهم فخرا لشباب مصر».