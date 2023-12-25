«حياة كريمة» تعقد ندوة توعوية عن القضية الفلسطينية في جامعة بنها الأهلية

عقدت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم، ندوة توعوية عن دور المؤسسة في العمل العام ودورها في دعم القضية الفلسطينية، وذلك بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور في القليوبية، بعد مشاركة طلابها في فعالية «من إنسان لإنسان لدعم الأشقاء في غزة».

تعريف الطلاب بالقضية الفلسطينية

تضمنت الندوة تعريف الطلاب بالقضية الفلسطينية، وتاريخ الصراع ودور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبا وقيادة جنبا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، وكذلك دور مؤسسة حياة كريمة في دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

عقب ذلك تم افتتاح Booth مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها الأهلية بمحافظة القليوبية، علماً بأنه البوث رقم 23 الذي تم افتتاحه من قبل مؤسسة حياة كريمة في جامعات مصر والأول في جامعة أهلية.

التعريف بالمشروعات القومية بقرى محافظات حياة كريمة

ويأتي ذلك بهدف تعريف الطلاب بأهمية العمل التطوعي والتعريف بالمشروعات القومية بقرى محافظات حياة كريمة، والرد على استفساراتهم الخاصة بكيفية الانضمام لكتيبة المتطوعين بالمؤسسة، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي حققها المتطوعون أمام معبر رفح البري من أجل دخول المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.