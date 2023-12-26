«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي اليوم

واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ جولاته اليومية لمتابعة امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول، والتي استهلها اليوم الثلاثاء، من داخل لجان معاهد إدارتي كفر الشيخ والرياض التعليمية الأزهرية.

انتظام سير امتحانات النقل الابتدائية والإعدادية

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجان مجمع معهد الوزارية الابتدائي والإعدادي بنين، التابع لإدارة الرياض التعليمية، كما توجه لمتابعة سير العمل بلجان معهد دقلت الإعدادي بنين التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان معاهد الإدارتين، واطمأن رئيس المنطقة على عملية الامتحانات في سلامة ويُسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

فرض الانضباط داخل اللجان

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لأي أسلوب من أساليب الغش، منوهاً بأنّه لا تهاون مع أي عمل يخل بسير الامتحانات، كما حرص علي متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، مشيراً إلي أهمية تواصل القائمين على العمل باللجان مع غرفة عمليات سير الامتحانات، للرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.