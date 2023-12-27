«زراعة الشرقية»: «احلم» أمل مربي الماشية لتوفير أمن غذائي وسلالات محسنة

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المبادرة الرئاسية «احلم» لتمويل رؤوس الماشية الحلابة غزيرة الإنتاج من الألبان يعد حلما طال انتظاره لصغار المربين من أهالي المحافظة.

مبادرة احلم الرئاسية تنطلق من التلين بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» أن مبادرة احلم تنطلق من مركز منيا القمح بالشرقية تحديدا من مزرعة وجمعية التلين، لافتا إلى مساحتها التي تبلغ 30 فدانا وتضم نحو 2500 من الأبقار الحلابة والماشية، لافتا إلى ملحقاتها من مصانع إنتاج الألبان ومشتقاته الذي يعود على الصالح العام في الدولة بالخير الوفير.

إنتاج 120 طنا من الألبان بالشرقية

أشار وكيل زراعة الشرقية إلى أن طاقة مصانع الألبان الإنتاجية تتجاوز إنتاج يتها أكثر من 120 طنا يوميا من الألبان ومشتقاته، لافتا إلى أنها دعم قوي لتوفير كوب لبن آمن وتحقيق الأمن الغذائي بتوفير أحد أهم المنتجات الغذائية من البروتين الحيواني من الإنتاج المحلي.

2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة

أضاف وكيل الزراعة بالشرقية أن المحجر الطبي بجمعية التلين يسع نحو 2000 رأس ماشية من السلالات الوراثية المحسنة للماشية والتي تم استيراد أمهاتها من الخارج مؤكدا على سعي الدولة الدؤوب لتحسين السلالات وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية في مصر من هلال إنتاج سلالات جديدة تم تأقلمها في أرض مصر ومع بيئتها منذ استقدامهم.