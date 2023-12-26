محافظ مطروح: تعاون مع نقابة الفلاحين لتنمية الزراعات في المدن والقرى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ياسر جمال الدين رئيس النقابة العامة للفلاحين بمطروح، والدكتور عصام فرحات وأشرف عيد وصلاح أبو شفيلة أعضاء مجلس النقابة، وجرى مناقشة الخدمات التي تتعاون خلالها النقابة لخدمة المزارعين على أرض محافظة مطروح في جميع مراكز ومدن المحافظة.

تنمية قطاع الزراعة بالتعاون نقابة الفلاحين

وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء، اليوم، بمكتبه على أهمية ودور النقابة في جهود تنمية قطاع الزراعة باعتباره أهم ركائز التنمية الإقتصادية، مع اهتمام الدولة بها مثل زراعة الشعير وزراعة القمح وزراعة الزيتون وزراعة التين وغيرها من الزراعات الصحراوية المختلفة، وأهمية دور والتعاون النقابة في مجال تشجيع المزارعين لتوفير مزيد من الإنتاج الزراعي للمحاصيل الأساسية مما يعمل على خفض أسعارها وتلبية احتياجات السوق والمواطنين وبما يحقق عائد اقتصادي للمزارع ويخلق سوقا متوازنة بعيدا عن احتكار بعض التجار.

تعاون نقابي مع مزارعي مطروح

واستعرض نقيب الفلاحين بمطروح جهود النقابة في التعاون مع مزارعي مطروح وتلبية احتياجاتهم الزراعية بالتنسيق مع المراكز البحثية والإرشادية ومنها في مجال زراعة الزيتون، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع المحافظات المجاورة منها محافظة البحيرة وكفر الشيخ في العمل على توفير احتياجات السوق من السلع الغذائية الزراعية وكذلك التواصل الدائم مع مزارعي قرى مدينتي الحمام وسيوة.