محافظة مطروح تبدأ في زراعة 80 ألف شجرة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود اللجان المشكلة لاستلام وتوزيع شتلات الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وذلك برئاسة نائب رئيس كل مدينة، وتوزيعها على المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى، مع اختيار الأماكن الصالحة لنوعية الأشجار سواء المثمرة أو الزينة، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقًا حفاظًا على الأشجار، وعدم إهدارها، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وصول الأشجار لـ8 مدن في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية استقبلت قوافل الأشجار وبدأت في زراعتها وتوزيعها على الجهات المختلفة، مع التأكيد على استمرار متابعة الاشجار والحفاظ عليها من ري وتسميد بعد عملية الزراعة.

80 ألف شجرة تصل مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن قافلة مبادرة الرئيس 100 مليون شجرة وصلت إلى محافظة مطروح، وتسلمنا 80 ألف شجرة كمرحلة أولى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

زراعة أشجار في سيوة

وأكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أننا قمنا بزراعة أشجار ضمن المبادرة الرئاسية مليون 100 شجرة، في عدة مدارس ابتدائي وإعدادي بمشاركة المعلمين والتلاميذ والعمل على الحفاظ عليها وتنميتها لزيادة المساحات الخضراء بنطاق سيوة.