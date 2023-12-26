في ذكرى ميلاد «مخرج سينما البسطاء».. أهم محطات المُبدع عاطف الطيب

في مثل هذا اليوم، وُلد المبدع عاطف الطيب «مخرج سينما البسطاء»، في محافظة سوهاج عام 1947، وتخرّج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1970.

وعمل «الطيب» كمساعد لكثير من المخرجين، وكان أول عمل سينمائي له فيلم «الغيرة القاتلة» في عام 1982، استكمل مسيرته من خلال تقديم أعملاً كثيرة ومهمة، وتوفي عام 1996 إثر إصابته بأزمة قلبية، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

محطات في حياة عاطف الطيب

رغم قله أعماله إذ قدم نحو 30 فيلمًا فقط، إلا أنه كان يناقش قضايا شائكة، وترك رسائل مؤثرة حفرت اسمه في قلوب الكثير، ومن أهم الأعمال التي قدمها فيلم «كتيبة الإعدام»، من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن بطولة: معالي زايد وممدوح عبد العليم ونور الشريف، كما أخرج فيلم «أبناء وقتلة» الذي ناقش من خلاله الجريمة والانتقام، من بطولة: الفنانة نبيلة عبيد والفنان الراحل محمود عبد العزيز.

آخر أعمال عاطف الطيب

آخر أعمال عاطف الطيب، فيلم «جبر الخواطر» عام 1998، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما، وشارك فيه مجموعة النجوم: شريهان وعلاء ولي الدين وحسن مصطفى وأشرف عبد الباقي.

وقدمت من خلاله الفنانة شريهان، دور مريضة بالانفصام الاكتئابي، وكانت نزيلة مصحة نفسية، ليتعاطف معها الطبيب المعالج، ويحاول مساعدتها، لكنه يكتشف أن مدير المستشفى يسعى إلى استغلال المرضى في تجارب خطيرة ما يجعله يتصدى إلى تلك المخططات.