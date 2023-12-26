محافظ أسوان يبحث التعاون المشترك في السياحة والاستثمار مع سفير بلجيكا

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة بلجيكا في مصر، فرانسوا كورنيه، وذلك في حضور المهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم، مدير وحدة التعاون الدولي.

محافظ أسوان يستعرض الإنجازات

واستعرض اللواء أشرف عطية خلال الاجتماع عدد من المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية التي تميز بها عروس المشاتي محافظة أسوان، وكذلك التنوع الفريد في الثروات التعدينية والمحجرية ومصادر الطاقة والأنماط السياحية.

علاقات ثنائية قوية تجمع البلدين

وأكد اللواء أشرف عطية على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وبلجيكا، والتي تتجسد في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للدولة البلجيكية ولقائه بالملك فيليب ليوبولد، وذلك لتعزيز الترابط والتوافق بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى التنسيق المستمر لزيادة مجالات التعاون في المستقبل، حيث تطرق النقاش إلى توقيع اتفاقية توأمة مع إحدى المدن البلجيكية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

السياحة بين مصر وبلجيكا

وتضمن اللقاء حديثا مطولا حول زيادة حركة السياحة بين البلدين، خاصة خلال فصل الشتاء، للاستمتاع بالمقومات السياحية الجميلة التي توفرها أسوان والتعرف على إنجازات مصر في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.