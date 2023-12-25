خالد عبدالعزيز: كل فئات المجتمع حرصوا على المشاركة في الحوار الوطني

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنَّ أبرز ما ميز الحوار الوطني هو حرص جميع فئات المجتمع بمستوياته المختلفة ثقافيًا وعلميًا وأكاديميًا، على المشاركة فيه، مضيفًا: «تواصلنا مع العديدين على مدار أكثر من 5 لـ 6 أشهر وحاولنا تلبية كافة الرغبات في الحديث عن المشكلات المختلفة بلجان الحوار الوطني بشكل عام وكان هناك تنوع».

وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّني لمست إحساس الناس بأهمية المشاركة ودراستهم للموضوعات بشكل جيد قبل الاجتماعات والظهور أمام الكاميرات بالجلسات للتعبير عن آرائهم، موضحًا: «تفاجأت بمستوى الجودة وهذا الحرص من الأشخاص والإعداد الشخصي وكذلك بأداء المؤسسات بالجلسات سواء حزبية أو أكاديمية، ورغبة كل هؤلاء في المشاركة بـ الحوار الوطني والمجتمعي والحرص على إبداء آرائهم».

وتابع مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: «مرت فترة طويلة لإعداد الحوار الوطني بشكل جيد، وذلك منذ دعوة الرئيس السيسي له في شهر أبريل 2022، ومع بداية الجلسات بدأت الناس ترى المدعوين بكل محور ولجنة منشقة من هذا المحور، والتعامل بمساواة مع الجميع».