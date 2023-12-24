برلماني: مخرجات الحوار الوطني شملت حوافز جديدة للاستثمار

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنّ مخرجات الحوار الوطني شملت تقديم حوافز نوعية وجغرافية جيدة في قانون الاستثمار، وهناك ضرورة للاهتمام بالمستثمر المحلي على أنه النقطة الجاذبة الحقيقية للاستثمار.

إنشاء مناطق خاصة بالتصنيع التصديري

وشدّد «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، على ضرورة تحقيق المصالحة بصورة حقيقية مع المستثمرين، خاصة ممن لديهم مشاكل مع الضرائب، أو ممن لديهم مصانع مغلقة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتصدير من خلال إنشاء مناطق خاصة بالتصنيع التصديري فقط، وإعطاء هذه المناطق الكثير من الصلاحيات وإعفائها من الضرائب.

وتابع أن الفاتورة الاستيرادية لمصر من الضروري أن تخفض، من خلال العمل على إيجاد بدائل للكثير من السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في تمويل الاستثمار بفوائد أقل خاصة في المشاريع الصناعية.