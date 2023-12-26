باحث: الحرب في غزة تؤثر على الوجود الغربي بالشرق الأوسط

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صاحبتها تداعيات على كل المستويات لا سيما فيما يتعلق بتصاعد سيناريو الحرب الإقليمية وزيادة حدة التوترات في المنطقة، في ظل اشتعال العديد من الجبهات مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان وغيرها من الدول التي شهدت تصعيدا مختلف الأبعاد منذ السابع من أكتوبر وحتى اللحظة الحالية.

تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي

وأضافت «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحرب على غزة كانت لها تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي والوجود الغربي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أكد صحة افتراض مهم حذرت الدولة المصرية منه في أكثر من مناسبة، وهو أن نقطة الانطلاق لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط تتمثل في العودة لمسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لما أقرته الحدود الدولية.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويرى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعادت الاعتبار بشكل قوي لمسألة السلام العادل وحل الدولتين، وأكدت أن تعطيل هذا المسار يدفع لتداعيات كارثية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني وتمتد لتشمل إقليم الشرق الأوسط.