محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية زيادة وتكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من مشروع الصرف الصحي في قرية الجعافرة بمركز دراو، حيث يهدف المشروع إلى خدمة 21 ألف مواطن من سكان القرية وتوابعها، التي تضم 17 قرية فرعية ونجعا.

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات المرصودة بشكل فوري وعدم تأخير البرامج الزمنية المحددة.

وكلف المحافظ شركات ذات خبرة كافية في هذا المجال للقيام بالأعمال المتأخرة واستخدام العمالة المدربة والمعدات الميكانيكية الحديثة لضمان استكمال جميع المشروعات وتشغيلها بأسرع وقت ممكن لتلبية متطلبات السكان المحليين.

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن وحدة حياة كريمة تعقد زيارات ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة.

الانتهاء من إنشاء محطتي رفع بقرية الفلاليح

وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء محطتي رفع في قرية الفلاليح وقرية حديدون، وأن المحطة الثالثة في قرية الرتاج قيد الإعداد وتنفيذ خطوط الطرد وشبكات الصرف بنسبة تجاوزت 70%.

وأضاف السكرتير العام المساعد أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد الأعمال الجارية في مشروع إنشاء الملعب القانوني وتجديد مركز شباب الجعافرة.

اجتماع لمناقشة تحديات المشروع

واختُتمت الجولة بعقد اجتماع تنسيقي مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة سوزان متولي والمهندس أحمد عفيفي، مدير مشروع الصرف الصحي بشركة المقاولون العرب، لمناقشة وبحث الآراء والمقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.