محافظة أسوان تكثف جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظة أسوان في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة، حيث تم رفع التراكمات والقمامة، والقيام بغسيل الأرصفة والأرضيات، وذلك بالإستغلال الأمثل لمعدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية والتي تضم 30 معدة، لدعم منظومة النظافة للحفاظ على البانوراما الجمالية التي تم تنفيذها لتكون في أبهى صورها أمام المواطنين ولاستقبال ضيوف وزائري المحافظة.

وأجرت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال النظافة وغسيل أرضيات وأرصفة السوق السياحي والأسواق والشوارع الداخلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة كورنيش النيل القديم، فيما تم رفع تراكمات المخلفات الصلبة بمدخل حي اللوتس، فضلا عن القيام بأعمال قص وتهذيب الأشجار بمقبرة النجومي.

كما شارك عدد من أهالي منطقة عمارات القاهرة بمطلع حي المحمودية في أعمال زراعة المواقع وتحويلها لحديقة بدعم من إدارة الحدائق، بينما قامت الوحدة المحلية بأعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد الموفرة للطاقة بحي المحمودية.