7 نصائح للحفاظ على المشغولات الذهبية من التلف.. تحذير من المياه ومستحضرات التجميل

يعتبر الذهب من أكثر وأهم الأشياء التي تهتم بها المرأة خاصة فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية، والتي تعتبر عنصر مهم في منازل المصريين والأفراح.

ومع زيادة الاهتمام بالذهب باعتباره أحد وأهم وسائل الزينة للسيدات، هناك العديد من الطرق التي يجب اتباعها للحفاظ على الذهب من التلف، وحتى لا يفقد بريقه ولمعانه أو يتعرض إلى الكسر، وفق لما أعلنته مؤسسة جولد بيليون البحثية.

طرق الحفاظ على الذهب

وتتمثل طرق الحفاظ على الذهب في الخطوات التالية:

1- تخزين الذهب بشكل صحيح : بعد تلميع الذهب من الأفضل تخزين المجوهرات الذهبية في كيس منفصل أو صندوق مجوهرات لمنع الخدش وتقليل التعرض للرطوبة والهواء.

2- لا يجب تعريض المجوهرات للمواد الكيميائية: من الأفضل نزع المجوهرات الذهبية قبل استخدام المواد الكيميائية مثل المنظفات والعطور ومستحضرات التجميل ومنتجات الشعر.

3- نزع المجوهرات قبل السباحة أو الاستحمام: المياه والرطوبة قد تكونا السبب في تلف أو تشويه أو فقد الأحجار الكريمة مع مرور الوقت.

4- احتفظي بالمجوهرات الذهبية بعيد عن المواد الحادة التي تتسبب في خدش مجوهراتك.

5- تجبني وضع مجوهراتك بجانب قطع المجوهرات الأخرى التي تكون حوافها حادة.

6- ضرورة تنظيف والعناية بشكل احترافي وفحصها بواسطة صائغ مرة واحدة على الأقل في السنة، يمكن للصائغ التحقق من الأحجار الكريمة اللي على وشك السقوط وعمل الإصلاحات أو صيانة.

7- التعامل بلطف مع المجوهرات بعيدا عن الثني أو التمدد أو الكسر.