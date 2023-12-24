بروتوكول بين جامعتي سوهاج و«الأمريكية» لتدريب الطلاب.. كيفية التقديم

وقعت جامعة سوهاج والجامعة الأمريكية بالقاهرة برتوكول تعاون لعقد دورات تدريبية مجانية لطلاب سوهاج، حيث قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في بيان، إن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج حصل على عدد من المنح التدريبية المجانية للطلاب في الجامعة الأمريكية، وذلك لصقل مهاراتهم وتأهيليهم وإعدادهم لسوق العمل.

تحقيق أهداف مركز التطوير المهني

وأضاف «النعماني»، أن جامعة سوهاج تسعى لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتحقيق أهداف مركز التطوير المهني بالجامعة لمساهمته ودوره الفعال في بناء شراكات وبروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف زيادة قدرة الخريجين وصقل مهاراتهم.

تخصصات الدورات المجانية

وكشف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه التدريبات ستكون مجانية لطلاب الجامعة دون أن يتحمل الطالب أي تكلفة مادية، وسيتم تقديم 12 دورة تدريبية على مدار العام في مجالات مختلفة، مثل الموارد البشرية وخدمة العملاء وإدارة الجودة وسلاسل التوريد، وكل ما يلزم الطلاب للتأهل لسوق العمل.

كيفية التسجيل بالدورات

ويتم التسجيل للدورات عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة، ويتاح التسجيل من خلال الصفحة الرسمية للمركز على «فيسبوك»، ويشترط لمن يريد الالتحاق بهذه الدورات أن يكون طالبًا بإحدى كليات الجامعة.