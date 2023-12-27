رئيس مركز ملوي يجتمع مع مديري التموين.. و4 إجراءات لمواجهة المخالفات

عقد اللواء وكيل الوزارة أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، اجتماعًا مع مديرى التموين بالمركز، لضبط خطة عمل مكثفة لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، ومراقبة جودة رغيف الخبز بالمخابز البلدية.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والقضاء على الاحتكار.

قرارات الاجتماع

وخرج الاجتماع بعدة قرارات مهمة، جاءت كالنحو التالي:

-إعداد تقرير يومي بالمجهودات المبذولة في هذا الشأن.

ـ محاسبة المقصرين والمتخاذلين في تنفيذ التعليمات.

- التنسيق المستمر بين رؤساء القرى ومديري مكاتب التموين بالوحدات، لشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

- اتخاذ العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الدولة وقوت الشعب، بغرض المضاربة أو الاحتكار، أو التلاعب برغيف الخبز، من حيثُ الوزن والجودة.