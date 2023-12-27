مكتبة مصر بدمنهور تناقش «استراتيجيات العلاج بالفن في ظل المتغيرات المعاصرة»

نظمت مديرية التربية والتعليم برئاسة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، محاضرة تحت عنوان «استراتيجيات العلاج بالفن في ظل المتغيرات المعاصرة»، بمكتبة مصر العامة بدمنهور وذلك بحضور الدكتور حمدي محمد صالح موجة عام التربية الاجتماعية.

محاضرة استراتيجيات العلاج بالفن في البحيرة

تناولت المحاضرة عددا من الموضوعات والمحاور المهمة منها «مفهوم العلاج بالفن - العلاج بالموسيقى - العلاج بالتلوين - العلاج بالسيكودراما - الأمراض التي يتم علاجها بالفن - مواصفات وسمات المعالج الناجح» وذلك بحضور 70 من موجهي ومعلمي التربية الفنية والمعنيين بموضوع اللقاء.

جهود الدولة لميكنة الأعمال الحكومية

جاءت المحاضرة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لميكنة الأعمال الحكومية والتأكيد على أهمية الدورات التدريبية التي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف الندوات والمحاضرات لتنمية مهارات الشباب والثقافية والفكرية بالإضافة إلى تنمية مداركهم في شتي مجالات الحياة