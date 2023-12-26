بدء التشغيل التجريبي لميناء التراكي في البحيرة بتكلفة 35 مليون جنيه

شهد محمد أحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة التشغيل التجريبي لميناء التراكي استعدادًا للافتتاح والمقام على مساحة 80 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 34.5 مليون جنيه ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 مترًا.

ميناء جونة التراكي في رشيد

وتعتبر جونة التراكي هي أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة إقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للشباب، بالإضافة لتوفير جميع أنواع الأسماك للمواطنين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت تطويرا شاملًا في كافة مناحي الحياة والقطاعات التي تهم المواطن والذي ظهر جليا بتنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بمركز إدكو.

مشروعات التنمية في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى حرص المحافظة على تطوير نشاط الصيد والذي يُعد من الأنشطة الرئيسية بالمحافظة ويهدف المشروع الي تجنب المشكلات والخسائر التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم مما يعرضها للتلف بالاضافة الي إحكام الرقابة علي دخول وخروج المراكب.