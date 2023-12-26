«مصر السلام»: الاحتفال بحقوق الإنسان فرصة للتذكير بالوضع في غزة

قالت منظمة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه كان من المنتظر أن يحتفل العالم في شهر ديسمبر الجاري، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع الذكرى 75 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وهو المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كل الشعوب والأمم، إذ يحدد مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا، كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أي أساس.

فرصة لإعادة إحياء الأمل

وتابعت المؤسسة في بيان: «في شهر الاحتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تود مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، التذكير بأن الاحتفال العالمي ينبغي أن يكون فرصة للدعوة لإعادة إحياء الأمل في حقوق الإنسان لكل شخص من دون أي استثناء، وأن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها تجاه تحقيق تمتع جميع البشر بحقوقهم، وعلى رأسها الحق في الحياة، إذ تصادف الاحتفالية الـ75 باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تعرض ملايين البشر في قطاع غزة لانتهاك حقوقهم، في ظل عجز من الأمم المتحدة للدفاع عن حرية وكرامتهم، وتبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين».

أشارت «مصر السلام» إلى أن موضوع احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو «الكرامة والحرية والعدالة للجميع» وفق ما حددته الأمم المتحدة، للتأكيد على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة وهو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وضمان حقوق جميع البشر بدون أي تمييز.

أهمية مضاعفة جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب

أكدت المنظمة أهمية مضاعفة جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث، التي أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 20 ألف شهيد، وأكثر من 55 ألف مصاب، وأكثر من 1.8 مليون نازح، إلى جانب الحرب في السودان، التي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء ونزوح أعداد ضخمة من الشعب السوداني، في حرب استمرت لـ8 أشهر، وما زالت قائمة حتى الآن.