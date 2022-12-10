«الداخلية»: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 10/12/2022 حتى 29/12/2022 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين.

إعلاء قيم حقوق الإنسان

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.