إعادة إحياء مشروع خان أسوان بعد اتفاقية بين المحافظة وهيئة الأوقاف

حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيات مع أحمد عطية أبو الوفا رئيس هيئة الأوقاف المصرية بهدف توقيع اتفاقية تنص على إعادة مشروع خان أسوان في خطوة مهمة لإعادة تنشيط المشروع الذي توقف منذ سنوات عديدة.

ويتضمن المشروع حوالي121 محلًا على طابقين، ويتوافق مع رؤية المحافظة لإحياء المشروعات المتوقفة وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق العوائد الإيجابية.

وحضر التوقيع الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسواز، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف، ومحمود أبو بيه المستشار القانوني للمحافظة.

المشروع يوفر فرص عمل للشباب

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستثمار الأمثل في المشروعات التنموية والخدمية، وخاصةً المشروعات المتعثرة، من خلال تشغيلها وتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة وتوفير عدد كبير من فرص العمل للشباب.

تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الأوقاف

من جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على التعاون المثمر والبناء في إنهاء الإجراءات المالية والفنية والقانونية المتعلقة بمشروع خان أسوان.

ويقع مشروع خان أسوان في منطقة حيوية بالمدخل الشمالي للمحافظة، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق العائد الاستثماري والاقتصادي، وتوفير فرص التسويق الأمثل للمحلات التجارية به، وتعدد الأغراض والأنشطة ما يعود بالنفع على المواطنين في أسوان.