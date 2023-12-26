هشام عاشور ونيللي كريم يدعمان فلسطين: لن ننسى أبدا الأرواح البريئة المفقودة في غزة

احتفل الثنائي هشام عاشور والفنانة نيللي كريم، بالعام الجديد 2024، بجلسة تصوير جديدة.

هشام عاشور ونيللي يحتفلان بالعام الجديد

ونشر الفنان هشام عاشور عدد من الصور من جلسة التصوير، عبر «إنستجرام» معلق: «عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة.. لن ننسى أبدًا كل الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، نصلي من أجلك، ابقي قوية».

يذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل عملة نادرة، وشارك معها زوجها الفنان هشام عاشور، بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم جمال سليمان وكمال أبورية.