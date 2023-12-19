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هشام عاشور يكشف لـ«الوطن» حقيقة انفصاله عن نيللي كريم

كتب:

بسمة شطا
05:14 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

ترددت كثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة عن انفصال الفنان هشام عاشور عن زوجته الفنانة نيللي كريم بسبب عدم ظهورهم مع بعضهم البعض.

حقيقة انفصال الفنان هشام عاشور عن نيللي كريم

قال الفنان هشام عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، قائلًا: «مش فاهم ليه كل شوية يقعدوا يقولوا ده منزلش صورة ليهم سوا ده، ظهر لوحده وهي لا وكلام كتير طول الوقت ولكن في الحقيقة أنا بتجاهل كل ده».

وتابع «عاشور» أن تركيز الأشخاص في حياة الآخرين يكون نابعا من الفراغ قائلًا: «لو الإنسان يركز مع نفسه ويُطورها ويشتغل على نفسه هيبقى الوضع أفضل من كدا بكتير».

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بقلم بسمة شطا