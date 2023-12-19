هشام عاشور يكشف لـ«الوطن» حقيقة انفصاله عن نيللي كريم

ترددت كثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة عن انفصال الفنان هشام عاشور عن زوجته الفنانة نيللي كريم بسبب عدم ظهورهم مع بعضهم البعض.

حقيقة انفصال الفنان هشام عاشور عن نيللي كريم

قال الفنان هشام عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، قائلًا: «مش فاهم ليه كل شوية يقعدوا يقولوا ده منزلش صورة ليهم سوا ده، ظهر لوحده وهي لا وكلام كتير طول الوقت ولكن في الحقيقة أنا بتجاهل كل ده».

وتابع «عاشور» أن تركيز الأشخاص في حياة الآخرين يكون نابعا من الفراغ قائلًا: «لو الإنسان يركز مع نفسه ويُطورها ويشتغل على نفسه هيبقى الوضع أفضل من كدا بكتير».