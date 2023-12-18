هشام عاشور يهنئ زوجته نيللي كريم بعيد ميلادها: مفتقدها لأنها خارج مصر

حرص الفنان هشام عاشور، على تهنئة زوجته الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها، إذ تحتفل به اليوم 18 ديسمبر، مشيرًا إلى أنه لم يرها منذ أسبوع لأنها خارج مصر.

وقال عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يفتقد وجود زوجته نيللي كريم في الوقت الحالي بجانبه، لأنها متواجدة خارج مصر لعرض إحدى المسرحيات، ولكنه اتصل بها ليهنئها بعيد ميلادها.

واستطرد: «كل سنة وإنتي طيبة يا نيللي، وعقبال مليون سنة في نجاح، ودائما جنب بعض في كل الأوقات».